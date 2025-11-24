Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα «σφυρίξουν» την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο Telekom Center Athens την Παρτίζαν (25/11, 21:15) για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Οι τρεις διαιτητές που θα κληθούν να σφυρίξουν την εν λόγω αναμέτρηση είναι ο Ρόμπερτ Λοτερμόζερ από τη Γερμανία, ο Όλεγκ Λάτισεβς από τη Λετονία και ο Αλμπέρτο Μπαένα από την Ισπανία.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:15 και θα μεταδοθεί «αωντανά» από το Novasports Prime.