Ο Τζιαμπάολο Ρίτσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι και το 2025.

Αρμάνι Μιλάνο και Τζιαμπάολο Ρίτσι θα πορευθούν μαζί μέχρι και το καλοκαίρι του 2025. Οι Μιλανέζοι, που είδαν τον Τζίτζι Ντατόμε να αποσύρεται στα 35 του χρόνια, ήρθαν σε συμφωνία με τον έτερο Ιταλό για ακόμη δύο σεζόν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω το ταξίδι μου με την Αρμάνι και που έχω την ευκαιρία να συνεχίσω να ενθουσιάζομαι σε αυτή την πόλη, μαζί με αυτούς τους οπαδούς και φορώντας αυτή τη φανέλα. Είμαι βέβαιος ότι το καλύτερο για όλους μας δεν έχει έρθει ακόμα» δήλωσε μετά την ανακοίνωση.

