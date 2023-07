Τον 25χρονο Φρανκ Τζάκσον με σημαντική θητεία στο NBA, προσέθεσε στο ρόστερ της η Βιλερμπάν ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ενίσχυση από Αμερική για τη Βιλερμπάν, που απέκτησε τον 25χρονο γκαρντ και Νο31 του Draft για το 2017, Φρανκ Τζάκσον (ύψους 1.94μ.). Ο Τζάκσον θα έρθει στην Ευρώπη για να δοκιμάσει την τύχη του, έχοντας στο βιογραφικό του 212 συμμετοχές στο NBA.

Το μεγαλύτερο προσόν του είναι το καλό του σουτ, μετρώντας στην καλύτερη σεζόν του με τους Πίστονς το 2021-22, 10.6 πόντους μέσο όρο σε 22 λεπτά.

Welcome home Frank Jackson ! 🔥



L’arrière scoreur aux 212 matchs NBA et passé par la prestigieuse université de Duke a choisi LDLC ASVEL pour la saison prochaine, le pick 31 de la draft 2017 va découvrir l’Europe !



