Παρελθόν αποτελεί από την Αρμάνι Μιλάνο ο Ντεσόν Τόμας, καθώς η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την αποδέσμευσή του.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, ο οποίος τη διετία 2018-2020 αγωνίστηκε και στον Παναθηναϊκό, αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον Αμερικανό για την προσφορά του στον σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν αγωνίστηκε σε 22 ματς της κανονικής περιόδου έχοντας κατά μέσο όρο 9.3 πόντους και 2.9 ριμπάουντ, σουτάροντας με 47% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 81% στις βολές.

