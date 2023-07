Γουίλιαμς: «Υπάρχουν πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό πoυ δεν νομίζω ότι ο Αταμάν μπορεί να λύσει»!

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκού και στη συνέχεια μίλησε για προβλήματα στους «πράσινους» που είναι δύσκολο να λυθούν.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε νωρίτερα για το τέλος της συνεργασίας του με τον Ντέρικ Γουίλιαμς, αποδεσμεύοντας τον Αμερικανό φόργουορντ ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Από τη στιγμή, λοιπόν που ο Γουίλιαμς βγήκε στη free agency, έγραψε στο Twitter πως: «Είναι μια υπέροχη μέρα.. Η καλύτερη μέρα εδώ και μήνες», συνοδεύοντάς την με ανάλογο gif, εξηγώντας στη συνέχεια πως δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό.

It’s a great day .. the best day in months. pic.twitter.com/lDSZpmMsZo