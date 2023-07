Δεν συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Ντέρικ Γουίλιαμς, με τους πράσινους να ανακοινώνουν τη λήξη της συνεργασίας.

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Ντέρικ Γουίλιαμς με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επισημοποίησαν πως οι δύο πλευρές τραβούν χωριστούς δρόμους πλέον. Το τριφύλλι ευχαρίστησε τον παίκτη και ευχήθηκε στον Αμερικανό ψηλό καλή τύχη για τη συνέχεια της καριέρας του.

Την φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γουίλιαμς είχε 6.1 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο στην Basket League, ενώ μέτρησε 12.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ στη Euroleague με 38% στα τρίποντα.

Ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά από γεμάτες σεζόν στη Euroleague. Mια μέρα πριν, η ομάδα του Αταμάν ανακοίνωσε και το τέλος της συνεργασίας της με τον Νέιτ Γουόλτερς.

Thank you, @DWXXIII! We wish you all the best for your future! 🤝#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/QV40bL3i3N