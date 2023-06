Η Αρμάνι συνεχίζει την ενίσχυση της και απέκτησε τον Γουίλι Καρούζο.

Οι Ιταλοί πρόσθεσαν βάθος στη ρακέτα τους ενόψει της νέας σεζόν. Η Αρμάνι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουίλι Καρούζο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2027.

Τη σεζόν που πέρασε, φόρεσε τη φανέλα της Βαρέζε και πάτησε παρκέ σε 30 παιχνίδια. Είχε 9.2 πόντους με 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, αριθμοί που δεν άφησαν ασυγκίνητοι την ομάδα από το Μιλάνο που του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Euroleague. Μπορεί να παίξει στη θέση «4» και «5» και είναι 24 ετών.

