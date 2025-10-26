Η Βίρτους και η Αρμάνι δεν είχαν πρόβλημα στα παιχνίδια τους για την Serie A, την ώρα που ο Ναζ Μήτρου Λονγκ διέλυσε την άμυνα της Ρέτζιο.

Η Βίρτους δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Σάσαρι, με την ομάδα από την Μπολόνια, έχοντας… φόρα από το ματς με τον Παναθηναϊκό, να επικρατεί με 90-71.

Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά η Βίρτους δεν είχε αντίπαλο στο παρκέ, με την διαφορά να ανεβαίνει σε διψήφιες τιμές και να μην πέφτει ποτέ από αυτές.

Άλστον με 21 πόντους, Σμάιλαγκιτς με 20 και Μόργκαν με 19 ήταν οι κορυφαίοι της Βίρτους Μπολόνια.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 49-35, 71-54, 90-71

Ασταμάτητος ο Ναζ Μήτρου Λονγκ

Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ έκανε μεγάλο παιχνίδι για τη Νάπολη, με την ομάδα του διεθνούς γκαρντ να επικρατεί με 95-87 της Ρέτζιο.

Κορυφαίος όλων στο παρκέ ήταν ο Ναζ Μήτρου Λονγκ, με τον άλλοτε γκαρντ του Ολυμπιακού να σταματά στους 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31’ στο παρκέ.

Ο Μπάρφορντ είχε επίσης 23 για την Ρέτζιο, όμως δεν ήταν αρκετός για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 42-38, 67-60, 95-87

Η Αρμάνι «έτρεχε» με 101 κόντρα στη Βενέτσια

Η Αρμάνι δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Βενέτσια και επικράτησε εύκολα με 101-88 για την 4η αγωνιστική της Serie A και ανέβηκε το 3-1.

Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με την Αρμάνι να πατά το γκάζι και να φτάνει στην Τρίτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι του αγώνα με 23 πόντους έκαστος ήταν οι Αρμόνι Μπρουκς, Ντέβιν Μπούκερ και Σαβόν Σιλντς.

Από τους ηττημένους, ξεχώρισε με 15 πόντους ο Κάι Μπόουμαν.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 50-49, 82-72, 101-88