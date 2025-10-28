Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (28/10) αγώνων της Euroleague.

Νέα «διαβολοβδομάδα» ξεκινάει απόψε (28/10) στη Euroleague, με το πρώτο πιάτο της 7ης αγωνιστικής να περιλαμβάνει συμμετοχή του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται στην Telekom Center τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά την εκτός έδρας ήττα στην Μπολόνια από τη Βίρτους (92-75). Ο αγώνας θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.

Η δράση γενικότερα όμως αρχίζει από τις 20:00, με την Ζαλγκίρις Κάουνας να φιλοξενεί την Βίρτους Μπολόνια (Novasports 2), ενώ στις 21:00 η Μπάγερν Μονάχου περιμένει την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 6) και ο Ερυθρός Αστέρας τη Βιλερμπάν (Novasports Extra 1).

Στις 21:30 στη Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 3) και την ίδια ώρα η Μπασκόνια την Ντουμπάι (Novasports Start). Παρί και Αναντολού Εφές αναμετρώνται στις 21:45 (Novasports 5) και το πρόγραμμα κλείνει στις 22:00 με τον αγώνα της Βαλένθια με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε (Novasports 2).

Οι μεταδόσεις της Euroleague