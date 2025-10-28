Παναθηναϊκός: Που θα δείτε το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τις άλλες «μάχες» της Euroleague
Νέα «διαβολοβδομάδα» ξεκινάει απόψε (28/10) στη Euroleague, με το πρώτο πιάτο της 7ης αγωνιστικής να περιλαμβάνει συμμετοχή του Παναθηναϊκού.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται στην Telekom Center τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά την εκτός έδρας ήττα στην Μπολόνια από τη Βίρτους (92-75). Ο αγώνας θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.
Η δράση γενικότερα όμως αρχίζει από τις 20:00, με την Ζαλγκίρις Κάουνας να φιλοξενεί την Βίρτους Μπολόνια (Novasports 2), ενώ στις 21:00 η Μπάγερν Μονάχου περιμένει την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 6) και ο Ερυθρός Αστέρας τη Βιλερμπάν (Novasports Extra 1).
Στις 21:30 στη Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 3) και την ίδια ώρα η Μπασκόνια την Ντουμπάι (Novasports Start). Παρί και Αναντολού Εφές αναμετρώνται στις 21:45 (Novasports 5) και το πρόγραμμα κλείνει στις 22:00 με τον αγώνα της Βαλένθια με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε (Novasports 2).
Οι μεταδόσεις της Euroleague
- Gazz Floor (16:15, Gazzetta YouTube)
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια (20:00, Novasports 2)
- Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης (21:00, Novasports 6)
- Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν (21:00, Novasports Extra 1)
- Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:15, Novasports Prime)
- Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports 3)
- Μπασκόνια - Ντουμπάι (21:30, Novasports Start)
- Παρί - Αναντολού Εφές (21:45, Novasports 5)
- Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε (22:00, Novasports 2)
