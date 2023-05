Ο Ολυμπιακός είχε με τον Κώστα Σλούκα μία τελευταία ευκαιρία στα 3.1'' πριν τη λήξη του τελικού, αλλά η Ρεάλ κατέκτησε την EuroLeague με τους παίκτες της να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς όπως φαίνεται και από την κάμερα των διαιτητών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε το απόλυτο... ριφιφί στον τελικό της EuroLeague, επικρατώντας στο φινάλε του Ολυμπιακού με το μεγάλο σουτ του Σέρχιο Γιουλ, τρία δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη δική τους ευκαιρία με τον Κώστα Σλούκα στα 3.1'' που απέμεναν, αλλά το σουτ του Έλληνα γκαρντ βρήκε σίδερο. Η EuroLeague μέσω της κάμερας που έχουν ενσωματωμένη οι διαιτητές δημοσίευσε το βίντεο με το άστοχο σουτ του Σλούκα και το κοντράστ συναισθημάτων μεταξύ «ερυθρολεύκων» και Μαδριλένων, με τα... μάτια του Σάσα Πουκλ!

The moment @RMBaloncesto won the 🏆



Check it out from our referees’ view geared up with Mindfly Cam👀 pic.twitter.com/IAQtc5tW42