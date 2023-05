Με ένα δυνατό βίντεο επέλεξε να προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη μέρα του τελικού του Final Four. Η ομιλία του Παπανικολάου και ο σεβασμός για την ομάδα.

Ο Ολυμπιακός είδε τον Σέρχιο Γιουλ να σκοράρει στα 3.1'' πριν κοκκινίσει οριστικά το χρονόμετρο του τελικού του Final Four του Κάουνας και να του στερεί το τρόπαιο της φετινής EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας ακόμη ένα στόχο της σεζόν μπροστά τους θέλουν να... ανασκουμπωθούν και να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Μέσω του twitter τους και λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο για την επιστροφή, πέρασαν το πρώτο μήνυμα βασιζόμενοι στην ενότητα του συνόλου και στο σεβασμό.

«Καλημέρα. Μόνο αγάπη και σεβασμός σε αυτή την ΟΜΑΔΑ!» έγραψαν χαρακτηριστικά συνοδεύοντας το βίντεο με τον Κώστα Παπανικολάου να παρακινεί τους συμπαίκτες του να κρατήσουν ψηλά τα κεφάλια τους!

