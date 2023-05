Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ ήταν το κεντρικό πρόσωπο της EuroLeague για να... θυμηθεί και να σχολιάσει μερικές από τις καλύτερες φάσεις που έκανε μέσα στη σεζόν λίγο πριν τον τελικό του Final Four.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα 40 λεπτά που απέχουν από το τρόπαιο στον τελικό του Final Four του Κάουνας απέναντι στη Ρεάλ και η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Σακιέλ ΜακΚίσικ να βλέπει μερικές από τις στιγμές που σημάδεψαν τη χρονιά του στη διοργάνωση.

Ο ΜακΚίσικ ταυτόχρονα σχολίαζε κάθε μία από τις φάσεις και ξεκινώντας από εκείνη απέναντι στον Ταβάρες δήλωσε πως λατρεύει να παίζει απέναντί του. Συνέχισε με την κίνηση... κατατεθέν τη δική του με τον Σλούκα, που όπως είπε συνεργάζεται στην ίδια συνθήκη και με τον Παπανικολάου. Και παρόλο που δεν θυμόταν το εντυπωσιακό κάρφωμα απέναντι στη Μακάμπι, στάθηκε στον κόσμο της και πως εκείνοι δημιούργησαν μία τρομερή ατμόσφαιρα στο πρώτο του εκτός έδρας ματς στην EuroLeague.

Highlight πιθανότατα να είναι το σημείο με το τρίποντο μπροστά στον Οκόμπο, καθώς όπως τόνισε περίμενε ένα τέτοιο σουτ όλη την εβδομάδα στην προπόνηση. Κάτι που γνώριζε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας...

