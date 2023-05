Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ο MVP της EuroLeague με την οικογένειά του και τους κοντινούς του ανθρώπους να φορούν μάσκες με το πρόσωπό του.

Αποστολή στο Κάουνας: Κωνσταντίνος Μελάγιες

Με έναν πρωτοποριακό τρόπο η EuroLeague ανακοίνωσε πως ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ο MVP της φετινής σεζόν. Αρχικά η μητέρα του, ο πατέρας του αλλά και η αδερφή του, όπως και όλο το δωμάτιο φόρεσαν μάσκες με το πρόσωπό του και στη συνέχεια ανέβηκαν στη σκηνή για να του ανακοινώσουν πως είναι ο πολυτιμότερος, με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα να του δίνει το βραβείο.

Λίγο αργότερα, βέβαια, ο Βεζένκοβ τόνισε πως ο στόχος είναι το μεγάλο τρόπαιο με τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει τη Μονακό (19/5 - 18:00) στον ημιτελικό του Final Four.

A well deserved award that received surrounded by his family🥇



That’s how Sasha Vezenkov found out he’s the season MVP⭐️#F4GLORY pic.twitter.com/Y7BF66tHNa