H Euroleague ανακοίνωσε την δεύτερη καλύτερη πεντάδα της.

Μετά την πρώτη καλύτερη πεντάδα, η Euroleague ανακοίνωσε και τη δεύτερη. Εκεί συναντάμε τους Ντάριους Τόμπσον, Μάικ Τζέιμς, Γουέιντ Μπάλντουιν, Κέβιν Πάντερ και Νίκολα Μίροτιτς. Στην πρώτη πεντάδα φυσικά ήταν και ο Σάσα Βεζένκοβ που είναι φαβορί για να πάρει στα χέρια του το βραβείο του MVP. O παίκτης της Μπαρτσελόνα είχε αναδειχθεί MVP στη διοργάνωση το 2022, ενώ ο Μάικ Τζέιμς το διεκδικεί τα τελευταία χρόνια με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Όπως βλέπουμε η δεύτερη πεντάδα έχει τέσσερα γκαρντ και έναν φόργουορντ, ενώ η πρώτη πεντάδα δημιουργήθηκε με τρεις ψηλούς και δύο γκαρντ.

Members of the media, coaches, captains, and fans voted to choose the 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟯 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗺🙌



