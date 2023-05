Ο Έντι Ταβάρες εντυπωσίασε στο Game 3 κόντρα στην Παρτίζαν και αναδείχθηκε MVP των τρίτων ματς.

Η Ρεάλ απέδρασε με το διπλό από το Βελιγράδι, έμεινε ζωντανή στη σειρά των play-offs κόντρα στην Παρτίζαν και μείωσε σε 2-1. Ο Έντι Ταβάρες ήταν εντυπωσιακός στο πιο κρίσιμο ματς της σεζόν για τους Μαδριλένους.

Ο γίγαντας της Ρεάλ είχε 26 πόντους με 11/14 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 41 βαθμούς στην αξιολόγηση. Αυτά που έκανε ήταν αρκετά για να του χαρίσουν τον τίτλο του MVP των Game 3 στα play-offs της Euroleague.

A career night in Game 3 for @waltertavares22 to keep his teams Final Four hopes alive 🔥 pic.twitter.com/2U98iwhXQz