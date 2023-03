Ξέσπασμα Κλάιμπερν στο twitter: «Κανένας δεν κερδίζει όταν η οικογένεια τσακώνεται»

Τις σκέψεις του εξέφρασε ο Γουίλ Κλάιμπερν στο twitter, βάζοντας άλλη μία... βόμβα στα θεμέλια της φετινής Εφές.

Η Εφές βρίσκεται με το 1,5 πόδι εκτός playoffs της EuroLeague και οι έριδες έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται εντός της ομάδας. Στην αρχή ήταν ο Λάρκιν που μίλησε για τον Εργκίν Αταμάν και τώρα ο Γουίλ Κλάιμπερν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε το δικό του ξέσπασμα στο τουίτερ, μιλώντας με γρίφους. «Κανένας δεν κερδίζει όταν η οικογένεια τσακώνεται» αναφέρει αρχικά με ποστάρισμά του, ενώ λίγο αργότερα έκανε και δεύτερο τουίτ με αναφορά στον Μάικ Τζέιμς.

«Θα ελευθερώσω τον Μάικ Τζέιμς που κρύβω μέσα μου αν οι οπαδοί δε με αφήσουν ήσυχο σήμερα» γράφει χαρακτηριστικά, χωρίς να είναι φανερό ποιος είναι ο στόχος του και αν... φωτογραφίζει αυτούς της Εφές. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα προβλήματα στο εσωτερικό της πρωταθλήτριας Ευρώπης έχουν έρθει στο φως και πλέον η κατάσταση δείχνει μη αναστρέψιμη.

I’m bout to channel my inner Mike James if these fans don’t leave me alone today 😂😂😂