Η Ζάλγκιρις παλεύει για να μπει στα playoffs και το Gazzetta γράφει για την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις και θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα για την πρώτη θέση της regular season. Aπέναντι του όμως θα έχει τους Λιθουανούς που φέτος πραγματοποιούν μια εντυπωσιακή σεζόν και προσπαθούν να μπουν στα playoffs κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

Το Gazzetta στέκεται στην περήφανη Ζαλγκίρις που αν καταφέρει και κρατήσει τη θέση της στην πρώτη 8άδα και να πετύχει κάτι που κανείς δεν περίμενε στην αρχή της σεζόν.

Αυτή τη στιγμή η Ζάλγκιρις βρίσκεται στο 15-13 και είναι παρέα με τις Μπασκόνια, Παρτίζαν, Μακάμπι, προσπαθώντας να πατήσει... γκάζι στις τελευταίες αγωνιστικές. Αν δεν κανείς το πρόγραμμα των Λιθουανών να θα κατάλαβει πως έχει ελπίδες με το μπάσκετ που παίζει μέχρι τώρα, να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Μετά το πολύ δύσκολο αποψινό ματς κόντρα στον Ολυμπιακό (20:00), ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρ που και αυτή ψάχνει το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στα playoffs.

Στη συνέχεια έχουμε το σημείο-κλειδί στο πρόγραμμα της Ζάλγκιρις, αφού οι Λιθουανοί θα κληθούν να δώσουν τρία σερί ματς μέσα στο Κάουνας. Ξεκίνημα με Μονακό και ακολουθεί η Βαλένθια με τη Μακάμπι. Το πρόγραμμα κλείνει με την αδιάφορη Μπάγερν στο Μόναχο, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρινεται η πρόκριση για τους Λιθουανούς.

Keenan Evans had surgery after the torn Achilles, and will be out for 6-8 months. Stay strong, @K3vans12! 🙏 pic.twitter.com/SYvX7MIWPf