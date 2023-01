Ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος κόντρα στην Φενέρ και αποχώρησε με τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα στο δεξί του πόδι.

Σοκ στην Ζάλγκιρις και πολύ άτυχη στιγμή για τον Κίναν Έβανς που φέτος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν. Ο γκαρντ των Λιθουανών σε μια ανύποπτη στιγμή, έπεσε στο παρκέ με πόνους στο δεξί του πόδι και υπάρχουν φόβοι για ρήξη αχίλλειου τένοντα (ακόμα δεν ξέρουν οι Λιθουανοί αν πρόκειται για ολική ή μερική).

Ο Έβανς μάζεψε το ριμπάουντ στο πρώτο λεπτό του ματς και πήγε να ξεκινήσει την επίθεση και ξαφνικά άρχισε να κουτσαίνει. Έπεσε στο παρκέ και έπιασε τον δεξί του αχίλλειο. Αμέσως βγήκε από το ματς και οι Λιθουανοί κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα για την κατάσταση του σταρ τους.

Πάντως ο Σκότι Γουίλμπεκιν συνέχισε τη φάση, ενώ ο Έβανς ήταν πεσμένος και δεν επέλεξε να τηρήσει το fair play και να σταματήσει. Μάλιστα αστόχησε στο κάρφωμα.

Injury strikes Zalgiris, as Keenan Evans left the game against Fenerbahce with a suspected Achilles injury. The severity of the injury will be updated when more information is available. pic.twitter.com/ikwhY3ozko