Ο Ντόντα Χολ έκανε... επέλαση στη ρακέτα της Άλμπα και έβαλε δύο αντιπάλους του στο καλάθι.

Η Άλμπα υποδέχεται τη Μονακό για την 22η αγωνιστική της EuroLeague και ο Ντόντα Χολ προσέφερε το πρώτο highlight της ομάδας του, το οποίο ήταν και άκρως εντυπωσιακό.

Ο άσσος των Μονεγάσκων βρήκε ανοιχτό διάδρομο προς τη ρακέτα και δεν δίστασε να τα βάλει με δύο αντιπάλους του, με τη φάση να καταλήγει σε τρομερό πόστερ.

Δείτε τη φάση με τον Ντόντα Χολ:

Screen and the one handed SLAM from Hall @ASMBasket_EN I @ASMonaco_Basket#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/A6j3sakQVR