Επίσημα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο θα πρέπει να θεωρείται ο Σαμπάζ Νέιπιερ, αφού οι Ιταλοί ανακοίνωσαν τη μεταξύ τους συμφωνία μέσω της επίσημης σελίδας τους.

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ αποτελεί και με τη... βούλα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Αρμάνι. Ο Πορτορικανός γκαρντ που συνδέθηκε πρόσφατα με τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε με τους Μιλανέζους και αναμένεται να προσφέρει τη βοήθειά του στην ομάδα μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Ο παίκτης στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος που «θα αγωνιστώ για το κοινό των Ιταλών, όσο και για το γεγονός πως θα παλέψω για να κερδίσω».

Θυμίζουμε πως ο Νέιπιερ δεν αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο αποκλεισμός της Ζενίτ από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, κάτι που έφερε και μαζική αποχώρηση. Ξεκίνησε τη φετινή χρονιά στην G-League.

📝 Shabazz Napier è la scelta dell'Olimpia: ""Entusiasta di giocare per questo club, davanti a questi tifosi"



📝 @ShabazzNapier is coming to Milan: "Excited to play for this fans and the opportunity to try to win"