«Ο Νέιπιερ υπέγραψε το συμβόλαιο με την Αρμάνι»

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που καταφτάνουν, ο Σαμπάζ Νέιπιερ υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο και θα φορέσει τη φανέλα της μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η υπόθεση του Σαμπάζ Νέιπιερ και του νέου σταθμού της καριέρας του μετά το πέρασμα από την G-League και τους Mexico City Capitanes φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της...

Το «encestando» ανέφερε ότι ο παίκτης είναι κοντά στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον Ετότε Μεσίνα να επικοινωνεί με τον Πορτορικανό γκαρντ ώστε να του εξηγήσει το πλάνο ένταξής του στην ομάδα. Με βάσει τις νέες πληροφορίες που παρουσιάζονται, ο Νέιπιερ έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με τους Ιταλούς μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της περασμένης Κυριακής (22/1) ο Ντέγιαν Ράντονιτς επιθυμούσε την απόκτηση του Νέιπιερ και ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνηση προκειμένου να τον φέρει στην Αθήνα. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η προσέγγιση της Αρμάνι ήταν εκείνη που «έπεισε» τον παίκτη και αναμένονται οι τελευταίες εξελίξεις.

🚨Well, deal done, I was told.

Napier signed with Armani Milan until end of the season https://t.co/KnLIsK8fiy