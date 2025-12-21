Ο Τζος Νίμπο με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ οδήγησε την Αρμάνι στη νίκη (94-89) επί της Καντού εκτός έδρας για την 12η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Με τον Τζος Νίμπο να κυριαρχεί στις δυο ρακέτες η Αρμάνι ΜΙλάνο πέρασε από την έδρα της Καντού με 94-89, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο δυναμικός σέντερ ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του Πέπε Ποέτα στη νίκη. Η Αρμάνι έχει απολογισμό 8 νίκες και 4 ήττες και βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ η Καντού με ρεκόρ 3-9 είναι στην 14η θέση της βαθμολογίας.

Από τα πρώτα λεπτά η Αρμάνι είχε το προβάδισμα (22-29 στο 10’ και 47-54 στο 20’), αλλά η Καντού μπόρεσε να αντιδράσει και με τον Μπορτολάνι μπόρεσε να προσπεράσει (70-69 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο, η εμπειρία και η ποιότητα των Νίμπο, Μπρουκς και Γκούντουριτς βοήθησε ώστε να φύγουν νικητές από την έδρα μιας ομάδας που «καίγονταν» για τη νίκη. Γι’ αυτό άλλωστε είχαν αποκτήσει τις τελευταίες ημέρες και τον Έρικ Γκριν γνώριμο του ελληνικού πρωταθλήματος που είχε απασχολήσει και τον Πανιώνιο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-29, 47-54, 70-69, 89-94.

ΚΑΝΤΟΥ (Μπριένζα): Γκίλιαρντ 10 (2/7 τριπ.), Μορασίνι 12 (1/3 τριπ.), Ντε Νικολάο 3 (1/2 τριπ.), Μπάλο 8, Μπορτολάνι 21 (3/6 τριπ.), Σνιντ 10, Μπαζίλε 9 (1/3 τριπ.), Γκριν 12 (1/3 τριπ.), Αγιάγι 4.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Μάνιον, Έλις 10, Μπρουκς 16 (4/9 τριπ.), ΛεΝτέι 9 (1/4 τριπ.), Ρίτσι 11 (3/6 τριπ.), Γκούντουριτς 14 (2/2 τριπ.), Σιλντς 7 (1/3 τριπ.), Νίμπο 22 (12 ριμπ.), Ντάνστον 5 (3 ριμπ.).

