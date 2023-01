Πάρις Λι: Ένας παίκτης... ορχήστρα που εκτέλεσε μόνο από τρεις θέσεις (vid)

Ο Πάρις Λι τα έκανε όλα στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζαλγκίρις. Εκτέλεσε μόνο από τρεις θέσεις και είχε μόλις 2 πόντους στο ημίχρονο.

Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν ο Πάρις Λι αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει ρόλο βασικού. Πέρσι στη Μονακό θα μπορούσε να αναδειχθεί «καλύτερος 6ος παίκτης», αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που απαιτούσε να έρχεται από τον πάγκο και να αλλάζει τη ροή των αγώνων της γαλλικής ομάδας.

Στον Παναθηναϊκό, ειδικά με τους συχνούς τραυματισμούς του Νέιτ Γουόλτερς, ο Αμερικανός γκαρντ έχει αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο. Και μέχρι στιγμής τον εξυπηρετεί, έχοντας και άλλες διάφορες διανομές... ρόλων. Στο Λαύριο ήταν... clutch, σε άλλα ματς κορυφαίος αμυντικός, κόντρα στη Ζαλγκίρις ο παίκτης που τα έκανε όλα.

Paris Lee (@_plee1) was on 🔥 against Zalgiris



29:14

24 pts

4/6 2p

5/6 3p

1/2 Ft

1 Reb

4 Ast

3 Stl

2 To



Full Highlights pic.twitter.com/o5UNnKqJuU