Το 2026 κάνει ποδαρικό στην Α1 Γυναικών, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Αθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής, σε ένα ματς που θα κρίνει την κορυφή της βαθμολογίας.

Το 2026 στην Α1 Γυναικών ανοίγει με δυνατές... συγκινήσεις, καθώς η 12η αγωνιστική φέρνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ντέρμπι της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αθηναϊκό στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 13:30, σε ένα παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Το «τριφύλλι» προέρχεται από εντυπωσιακό αήττητο 10-0, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται μόλις ένα παιχνίδι πίσω (9-1), δημιουργώντας ένα συγκλονιστικό ζευγάρι κορυφής.

Η αγωνιστική ξεκινά νωρίτερα, στις 13:00, με το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός, ενώ στις 15:00 θα διεξαχθούν δύο παράλληλες αναμετρήσεις: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας και Νέα Ιωνία – Αμύντας. Τέλος, στις 16:00 η Ανόρθωσις Βόλου θα κοντραριστεί με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δράση και υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Πλήρες πρόγραμμα 12ης αγωνιστικής: