Α1 Γυναικών: Ντέρμπι κορυφής με το Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός
Το 2026 στην Α1 Γυναικών ανοίγει με δυνατές... συγκινήσεις, καθώς η 12η αγωνιστική φέρνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ντέρμπι της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αθηναϊκό στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 13:30, σε ένα παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Το «τριφύλλι» προέρχεται από εντυπωσιακό αήττητο 10-0, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται μόλις ένα παιχνίδι πίσω (9-1), δημιουργώντας ένα συγκλονιστικό ζευγάρι κορυφής.
Η αγωνιστική ξεκινά νωρίτερα, στις 13:00, με το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός, ενώ στις 15:00 θα διεξαχθούν δύο παράλληλες αναμετρήσεις: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας και Νέα Ιωνία – Αμύντας. Τέλος, στις 16:00 η Ανόρθωσις Βόλου θα κοντραριστεί με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δράση και υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Πλήρες πρόγραμμα 12ης αγωνιστικής:
13:00 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
13:30 Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός
15:00 Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας
15:00 Νέα Ιωνία – Αμύντας
16:00 Ανόρθωσις Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα
