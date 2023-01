Γιώργος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησαν στην κάμερα της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό της... παιδικής τους ηλικία, το όνειρο να αγωνιστούν μαζί στους «πράσινους» και την τηλεπάθεια των διδύμων.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ζάλγκιρις (26/01) για την 21η αγωνιστική της EuroLeague και η διοργανώτρια αρχή... εστίασε στα αδέρφια Καλαϊτζάκη. Γιώργος και Παναγιώτης αποτελούν από τις σπάνιες περιπτώσεις στην Ευρώπη, όπου δίδυμοι φόρεσαν την ίδια περίοδο τη φανέλα μίας ομάδας, έχοντας τονίσει αρκετές φορές πως αποτελούσε το όνειρό τους!

Στέκονται, λοιπόν, μπορστά στην κάμερα και μιλούν αρχικά για τις αναμνήσεις τους από τα 1vs1 που είχαν μεταξύ τους, τις εικόνες που πήραν από τους «πράσινους» βλέποντας τους τίτλους που εκείνοι κατακτούσαν, αλλά και την... τηλεπάθεια των διδύμων που τους κάνει ακόμη και να λένε τα ίδια πράγματα.

Georgios and Panagiotis Kalaitzakis of @paobcgr: 'The telepathy of twins really works'



Hear out how it's like from the second set of twins playing ever on the same EuroLeague team🟢 pic.twitter.com/uK5nsHhJjF