Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα της Euroleague με θετικό πρόσημο στο +/- όλων των δεκαλέπτων, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει τον χειρότερο μέσο όρο στα πρώτα δεκάλεπτα.

Οι αντίθετοι βίοι των «αιωνίων» στη φετινή Euroleague δεν αποτυπώνονται μόνο στην κατάταξη, αλλά και στα advanced στατιστικά.

Εκτός του ότι είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε κάποια ιδιαίτερα στατιστικά στο θέμα που είχε κάνει το Gazzetta, έρχεται άλλη μια απόδειξη για την διαφορά των δύο ομάδων στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός αποτελεί την μοναδική ομάδα της Euroleague που έχει θετικό συντελεστή στο +/- και των τεσσάρων των δεκαλέπτων! Και μάλιστα πραγματοποιεί το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στα παιχνίδια με +6 πόντους κατά μέσο όρο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Ρεάλ με +4.6 πόντους. Επιπλέον οι «ερυθρόλευκοι» έχουν +2.1 πόντους στα δεύτερα δεκάλεπτα και από +0.3 πόντους στην 3η και στην 4η περίοδο.

Εντελώς αντίθετοι είναι οι αριθμοί για τον Παναθηναϊκό! Αν και έχει να επιδείξει το 3ο δεκάλεπτο ως το καλύτερο της σεζόν με +0.8 πόντους, πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Euroleague με -3.8 πόντους. Η Αρμάνι Μιλάνο είναι η δεύτερη χειρότερη ομάδα της διοργάνωση στην σχετική λίστα με -2.4 πόντους. Η Άλμπα Βερολίνου ωστόσο όπως επίσης και η Βαλένθια έχουν αρνητικό συντελεστή σε όλα τα δεκάλεπτα.

Average score margin by quarter this #EuroLeague season.



🇬🇷 Olympiacos win every quarter and dominates the 1st quarter on average;

🇩🇪 ALBA, 🇪🇸 Valencia lose every quarter on average;



🇬🇷 Panathinaikos starts the worst;

🇹🇷 Fener comes back after half time the best; pic.twitter.com/QoZCgkpQWc