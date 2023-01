Ο Αϊζάια Τέιλορ θα αποτελεί τον αντικαταστάτη τον Κίναν Έβανς στο ρόστερ της Ζάλγκιρις Κάουνας έως το τέλος της σεζόν.

Ο Κίναν Έβανς είναι ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν της Euroleague καθώς υπέστη ρήξη αχίλλειου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης τους επόμενους 6-8 μήνες.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας δεν έχασε καθόλου χρόνου και έκανε δικό του τον Αϊζάια Τέιλορ, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στην Αναντολού Εφές ωστόσο έμεινε ελεύθερος πριν από μερικές ημέρες.

Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού γκαρντ ο οποίος σε 11 ματς της φετινής Euroleague είχε κατά μέσο όρο 2.6 πόντους. Πέρυσι αγωνίστηκε στην Ισπανία με τη φανέλα της Μούρθια έχοντας αντίστοιχα 15.2 πόντους σε κάθε ματς.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται στο Κάουνας για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα έως και το τέλος της σεζόν.

Welcome aboard! Zalgiris has found its man for the backcourt with the signing of Isaiah Taylor. 🤝



📰: https://t.co/o8covPrqjo pic.twitter.com/9YObPZoo6N