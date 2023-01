Εκτός δράσης για 6-8 μήνες ο Κίναν Έβανς, αφού τελικά υπέστη ρήξη αχιλλείου στο παιχνίδι της Ζάλγκιρις με την Φενέρμπαχτσε.

Τα χειρότερα νέα τελικά ήρθαν για τη Ζάλγκιρις, αφού ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού απέναντι στη Φενέρ και θα μείνει εκτός για 6 έως 8 μήνες. Ο Έβανς υπέστη τελικά ρήξη αχιλλείου, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των Λιθουανών και επισκιάζοντας τη σπουδαία νίκη απέναντι στην ομάδα του Ιτούδη.

Ο Έβανς αποτελούσε τον καλύτερο παίκτη της Ζάλγκιρις τη φετινή σεζόν με 15.9 πόντους, 3.7 ασίστ, 3.2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Keenan Evans had surgery after the torn Achilles, and will be out for 6-8 months. Stay strong, @K3vans12! 🙏 pic.twitter.com/SYvX7MIWPf