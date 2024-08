Ο Ίγκνας Μπραζντέικις επέστρεψε στο Κάουνας έπειτα από την περσινή χρονιά στον Ολυμπιακό και τέθηκε στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι για τη δεύτερη θητεία του στη Ζαλγκίρις.

H Ζαλγκίρις έμεινε μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της EuroLeague και προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές ενόψει της σεζόν 2024/25, ανακοινώνοντας τους 14 παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ.

Φέτος οι Λιθουανοί θα πορευτούν χωρίς τους Κίναν Έβανς και Ρόλαντς Σμιτς που αποχώρησαν για τον Ολυμπιακό και την Αναντολού Εφές, αντίστοιχα.

Αντίθετα, ο Ίγκνας Μπραζντέικις επέστρεψε στη Ζαλγκίρις έπειτα από την περσινή χρονιά στους Πειραιώτες ενώ ο Αντρέα Τρινκιέρι μπορεί να υπολογίζει επίσης στους Τάιρον Γουάλας, Άλεν Σμάιλαγκιτς, Σιλβέν Φρανσίσκο και τον έμπειρο Μπράιαντ Ντάνστον.

Σε ό,τι αφορά τον Μπραζντέικις, o 25χρονος περιφερειακός έφτασε την Κυριακή 18/8 στο Κάουνας και ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στο κλαμπ.



“I'm ready to get to work.” 🗣️ pic.twitter.com/D88llBSUwh