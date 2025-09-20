Γιόναβα-Ζάλγκιρις 78-87: Ο Ράιτ κλείδωσε τη νίκη στην πρεμιέρα
Η Ζάλγκιρις ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο λιθουανικό πρωτάθλημα με τη νίκη επί της Γιόναβα με 78-87.
Κορυφαίοι για την ομάδα του Κάουνας ήταν ο Μόουζες Ράιτ (18 πόντοι, 8/11 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ σε 21:30) και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος (11 πόντοι, 4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 19:51).
Η Ζάλγκιρις είχε 5/21 τρίποντα ενώ η Γιόναβα στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Ντέιβιντ Γουίλιαμσον (19π.), Χίλμαρ Χένινγκστον (19π.) και Μάτ Ρέπσις (17π.).
Τα δεκάλεπτα: 14-22, 25-41, 50-62, 78-87.
