Η Ζαλγκίρις Κάουνας επικράτησε της Σαμπάχ με 75-58 σε φιλικό παιχνίδι, με τον Μόουζες Ράιτ να ξεχωρίζει για τους νικητές.

Ο Μόουζες Ράιτ έπαιξε και για τον τραυματία Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, με τον Αμερικανό να καθαρίζει για την Ζάλγκιρις στο φιλικό απέναντι στη Σαμπάχ (75-58).

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, φλερτάροντας με το νταμπλ νταμπλ, την ώρα που τον Γκος τον κράτησε στα πιτς ένας μικροτραυματισμός.

Ο Ντάστιν Σίλβα πρόσθεσε 10 πόντους για τη Ζάλγκιρις, όσους και ο επίσης πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ίγκνας Μπραζντέικις.

Για τους πρωταθλητές του Αζερμπαϊτζάν ξεχώρισε ο Ζαν-Μαρκ Πάνσα με 15 πόντους, ενώ ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζάστιν Τίλμαν έκανε νταμπλ νταμπλ με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.