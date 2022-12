Ο Τόμας Γουόκαπ έγινε 30 ετών και το γιόρτασε μαζί με τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, με την απαραίτητη... συνοδεία της τούρτας.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague στο ΟΑΚΑ (21:00 live στο Gazzetta), όμως για τον Τόμας Γουόκαπ η μέρα είναι ξεχωριστή.

Ο Αμερικανός γκαρντ έσβησε μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης του Ολυμπιακού τα 30ά κεράκια στην τούρτα του, με τους συμπαίκτες του και το σταφ να του εύχεται χρόνια πολλά.

