Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Το Gazz Floor έβγαλε πρωταθλητή Ευρώπης! (vid)
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό του T-Center αυτήν την Κυριακή. Ποιος θα επικρατήει; Το Gazz Floor powered by Novibet στο... Μαραθώνιο live της Παρασκευής έβγαλε πρωταθλητή. Και μάλιστα χωρίς να διαφωνεί κάποιος.
Οι επιλογές του πάνελ του Gazz Floor:
Ιωάννης Παπαπέτρου: «Δίνω προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αν έπρεπε να επιλέξω, θα ήταν ο Ολυμπιακός».
Παύλος Κουστέρης: «Εγω το 'χω πει: Ολυμπιακό. Δεν βρίσκω τρόπο για το πώς μπορεί αυτή η Ρεάλ να νικήσει αυτόν τον Ολυμπιακό».
Δημήτρης Κωνσταντινίδης: «Ο Ολυμπιακός».
Νίκος Παπαδογιάννης: «Παραμένω στην άποψή μου ότι η Ρεάλ όπως είναι τώρα δεν μπορεί να πάρει δύο μεγάλα ματς».
Hoopfellas: «Ο Ολυμπιακός».
Αντώνης Καλκαβούρας: «Ο Ολυμπιακός παιδιά ξεκάθαρα. Απλά, δεν περίμενα να είναι αντίπαλος η Ρεάλ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.