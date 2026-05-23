Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Το Gazz Floor έβγαλε πρωταθλητή Ευρώπης! (vid)

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό του T-Center αυτήν την Κυριακή. Ποιος θα επικρατήει; Το Gazz Floor powered by Novibet στο... Μαραθώνιο live της Παρασκευής έβγαλε πρωταθλητή. Και μάλιστα χωρίς να διαφωνεί κάποιος.

Οι επιλογές του πάνελ του Gazz Floor:

Ιωάννης Παπαπέτρου: «Δίνω προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αν έπρεπε να επιλέξω, θα ήταν ο Ολυμπιακός».

Παύλος Κουστέρης: «Εγω το 'χω πει: Ολυμπιακό. Δεν βρίσκω τρόπο για το πώς μπορεί αυτή η Ρεάλ να νικήσει αυτόν τον Ολυμπιακό».

Δημήτρης Κωνσταντινίδης: «Ο Ολυμπιακός».

Νίκος Παπαδογιάννης: «Παραμένω στην άποψή μου ότι η Ρεάλ όπως είναι τώρα δεν μπορεί να πάρει δύο μεγάλα ματς».

Hoopfellas: «Ο Ολυμπιακός».

Αντώνης Καλκαβούρας: «Ο Ολυμπιακός παιδιά ξεκάθαρα. Απλά, δεν περίμενα να είναι αντίπαλος η Ρεάλ».