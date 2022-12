Μπασκόνια - Ρεάλ: Εντυπωσιακό alley oop ο Ένοχ με το ένα χέρι (vid)

Ο Ένοχ τελείωσε εντυπωσιακά την πάσα του Χάουαρντ κόντρα στη Ρεάλ.

Θέαμα μοιράζει η Μπασκόνια κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Χάουαρντ ύψωσε για τον Ένοχ και εκείνος ολοκλήρωσε το alley oop με κάρφωμα με το ένα χέρι. Εντυπωσιακοί οι Βάσκοι κόντρα στους Μαδριλένους.

Απολαύστε το alley oop της Μπασκόνια

.@StevenEnoch finishing at the rim with one-hand 🤚



'Flight Time' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/kdkMQyX2j8