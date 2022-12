Ο Λούκας Λεκάβιτσους θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες λόγω σπασμένου πλευρού.

Πρόβλημα προέκυψε στην Ζάλγκιρις Κάουνας με τον βραχύσωμο πλέι μέικερ, καθώς τέθηκε νοκ άουτ για τον επόμενο μήνα.

Όπως ανέφερε η λιθουανική ομάδα, ο Λεκάβιτσους αποκόμισε τον τραυματισμό στο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την Γιοβάνα, όταν και ένιωσε πόνο στα πλευρά και αποχώρησε από το ματς.

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε την Τρίτη (6/12) διαπιστώθηκε ότι έχει σπασμένο πλευρό, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τέσσερις μήνες.

Lukas Lekavicius will miss considerable time after suffering a broken rib in last night’s game against CBet Jonava.



