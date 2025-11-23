Η Μπασκόνια επιβλήθηκε άνετα της Μπιλμπάο με 110-91 στη Liga ACB, δείχνοντας από νωρίς τη δυναμική της και την προσοχή να στρέφεται πλέον στο εκτός έδρας ματς με τη Ζάλγκιρις για την EuroLeague.

Η Μπασκόνια μετέτρεψε το ντέρμπι με την Μπιλμπάο σε… παράσταση για έναν ρόλο, φτάνοντας σε μια άνετη και επιβλητική επικράτηση με 110-91 στη Liga ACB.

Οι Βάσκοι κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά, στήνοντας μια διαφορά ασφαλείας που έμοιαζε μη ανατρέψιμη ήδη από το ημίχρονο, όταν το σκορ είχε εκτοξευθεί στο 71-46.

Με το πόδι κολλημένο στο γκάζι, η Μπασκόνια απέδειξε ότι συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοδική τροχιά. Ο Λουαού-Καμπαρό ήταν ο παίκτης που άναψε τη σπίθα της επίθεσης, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με 24 πόντους και… τρομακτική ευστοχία από την περιφέρεια (5/5 τρίποντα). Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μάρκους Χάουαρντ, που πρόσθεσε 14 πόντους. Η Μπιλμπάο προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική, με τον Πάντζαρ και τον Νορμάντας να ξεχωρίζουν επιθετικά, όμως η συνολική εικόνα του αγώνα δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπασκόνια ανέβηκε στο 4-4 στο ισπανικό πρωτάθλημα και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση μετά και το πρόσφατο άνετο πέρασμά της από τη Μπάγερν στην EuroLeague. Επόμενος σταθμός, το ταξίδι στο Κάουνας για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (25/11, 20:00).

Τα δεκάλεπτα: 33-23, 71-46, 85-68, 110-91