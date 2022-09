H Εuroleague έφτιαξε video στο οποίο παίκτες των... αιωνίων αποκάλυψαν τα αγαπημένα τους φαγητά. Το παστίτσιο έχει την τιμητική του.

Ένα όμορφο video ενόψει της νέας σεζόν ετοίμασε η Euroleague από τη media day του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πρωταγωνιστές οι παίκτες των αιωνίων που αποκάλυψαν το αγαπημένο τους φαγητό. Bεζένκοβ και Παπαγιάννης επέλεξαν το παστίτσιο, ο Γκουντάιτις τη φέτα, ο Λι διάλεξε τον περίφημο γύρο, ενώ ο Γκριγκόνις θέλησε να δείξει την αγάπη του σε ρόφημα και έτσι είπε φρέντο καπουτσίνο.

Δείτε το video της Euroleague

Players from @olympiacosbc and @paobcgr gave us their favourite Greek Dishes at Media Day and some were very interesting 🇬🇷 👀



Who has the best taste? 🤔 pic.twitter.com/fZdaLsr4VG