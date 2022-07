Παίκτης της Ζάλγκιρις και επίσημα είναι ο Κεβάριους Χέις με τις φήμες που τον ήθελαν να γίνεται κάτοικος Κάουνας να επιβεβαιώνονται.

Ο Κεβάριους Χέις είναι το νέο πρόσωπο που γράφεται στα μεταγραφικά αποκτήματα της Ζάλγκιρις.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχε γίνει γνωστή και πλέον επιβεβαιώνεται με την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Κάουνας το πρωί της Παρασκευής (29/07).

Ο 25χρονος σέντερ επιστρέφει στην EuroLeague, όπου αγωνίστηκε το 2020/21 με την φανέλα της Βιλερμπάν, έχοντας περάσει την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Μπούρσασπορ, φιναλίστ του EuroCup.

Μέτρησε κατά μέσο όρο 9 πόντους, 6.8 ριμπάουντ, 1.5 κλεψίματα και 1.1 τάπες και πλέον φοράει τη φανέλα των Λιθουανών για 1+1 χρόνια αντικαθιστώντας τον Ζοφρί Λοβέρν που αποχαιρέτησε την ομάδα.

A man to bolster Zalgiris' frontcourt! Welcome to Kaunas, Kevarrius! 🤝



📰: https://t.co/xhzGDfWcI5 pic.twitter.com/NRmyeVFatB