Ο Ζοφρί Λοβέρν είπε «αντίο» στην Ζάλγκιρις μέσω ποσταρίσματος και άνοιξε τον δρόμο για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Ζάλγκιρις και ο Ζοφρί Λοβέρν δεν θα πορευτούν μαζί την επόμενη σεζόν, αφού ο Γάλλος ψηλός αποχαιρέτησε την ομάδα έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στο Κάουνας.

«Ευχαριστώ τον οργανισμό της Ζάλγκιρις, τους φιλάθλους και την πόλη του Κάουνας για αυτά τα δύο χρόνια που περάσαμε μαζί. Εύχομαι τα καλύτερα στο κλαμπ για το μέλλον» ήταν το μήνυμα με το οποίο είπε αντίο στους Λιθουανούς.

Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του μοιάζει να έχει ήδη βρεθεί και είναι στα πάτρια εδάφη και συγκεκριμένα στη Γαλλία και τη Βιλερμπάν, όπως είχε αναφέρει σχετικά το BasketNews. Ο Λοβέρν αναμένεται εκτός απροόπτου να αποτελέσει το επόμενο... χτύπημα των αδερφών Πάρκερ!

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λοβέρν αγωνίστηκε σε 13 ματς της Euroleague, έχοντας χρειαστεί να περάσει και την πόρτα του χειρουργείου, μετρώντας 8.3 πόντους και 3.4 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 15 λεπτά συμμετοχής.

Thank you @bczalgiris , Zalgiris fans, city of Kaunas for these 2 years that we spent together.

