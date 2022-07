Ο Σέμι Οτζελέγε προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία αποκάλυψε το νέο σταθμό της καριέρας του που δεν είναι άλλος από την Ιταλία για λογαριασμό της Βίρτους Μπολόνια.

Νέα μεταγραφή ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Βίρτους Μπολόνια για την ενίσχυση της frontline. Ο NBAer, Σέμι Οτζελέγε, θα περάσει για πρώτη φορά τα σύνορα της Αμερικής για να βρεθεί στην Ευρώπη και τους... ασπρόμαυρους. Γεγονός που επιβεβαίωσε ο ίδιος!

«Το ταξίδι συνεχίζεται! Επόμενη στάση, Ιταλία...Βίρτους» πόσταρε ο Οτζελέγε αποκαλύπτοντας την συμφωνία του με την ομάδα της Μπολόνια, πριν ακόμη ανακοινωθεί από την ίδια την ομάδα.

O άλλοτε παίκτης των Σέλτικς ξεκίνησε την περσινή σεζόν στους Μπακς και πήγε στους Κλίπερς μέσω trade. Σημείωσε σε σύνολο 30 αγώνων 3.3 πόντους και 2.5 ριμπαόυντ και πλέον είναι έτοιμος να κάνει για πρώτη φορά το βήμα της EuroLeague.

The journey continues! Next stop. Italy 🇮🇹 Jesus, keep walking with me! #virtus