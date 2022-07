Παναθηναϊκός σε Νέντοβιτς: «Σε ευχαριστούμε για όλα»

Ο Παναθηναϊκός είπε αντίο στον Νεμάνια Νέντοβιτς με ανάρτηση του στα social media. Ο Ερυθρός Αστέρας κατέβαλε το ποσό της ρήτρας.

Ο 31χρονος περιφερειακός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβία μέχρι το 2025, αφού υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών και θα επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Νέντοβιτς με ποστάρισμα στα social media, γράφοντας: «ευχαριστούμε για όλα Νεμάνια και σου ευχόμαστε καλή τύχη για το μέλλον.

Αυτό σημαίνει πως οι Σέρβοι κατέβαλαν κανονικά τη ρήτρα των 300.000 ευρώ που χρειαζόταν για να τον αποδεσμεύει το... τριφύλλι, όπως σας είχε ενημερώσει και το Gazzettta για το buy out.

Ο Νέντα είχε κάνει ανάρτηση την Παρασκευή 8 Ιούλη και είχε γράψει πως του προκαλεί αναγούλα η λέξη εκβιασμός και το όνομα της ομάδας που ερωτεύτηκε στην ίδια πρόταση.

Η ανάρτηση του τριφυλλιού

Thanks for everything, @nedovic1624! We wish you the best of luck for the future. #paobc #panathinaikosbcopap pic.twitter.com/AItAVeDvgn