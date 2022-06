H Aρμάνι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναζ Μήτρου Λονγκ μέχρι το 2024.

Ενίσχυση για την ομάδα του Μεσίνα με έναν παίκτη που είχε απασχολήσει έντονα το μεταγραφικό παζάρι της Ευρώπης τις τελευταίες εβδομάδες. Η Αρμάνι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος τη σεζον που τελείωσε, έπαιξε στη Μπρέσια.

Ο Μήτρου-Λονγκ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024 και αναμένεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια της Αρμάνι. Στην Μπρέσια είχε 16.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ και 36.7% στο τρίποντο στο ιταλικό πρωτάθλημα. Mπορεί να αγωνιστεί τόσο σαν shooting guard, αλλά και ως point guard. Πρόκειται για την πρώτη μεταγραφή της Αρμάνι φέτος.

Aπό το ΝΒΑ έχει περάσει από Τζαζ και Πέισερς, έχοντας 1.3 πόντους και 2.7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 5.7 λεπτά που έμενε στο παρκέ.

