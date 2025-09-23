Σταυρόπουλος: «Η σεζόν είναι αφιερωμένη στον Τζόρτζιο Αρμάνι»

Ο General Manager της Ολίμπια Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος μίλησε για την ιταλική ομάδα και τον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Στο EOK WebRadio μίλησε ο Χρήστος Σταυρόπουλος και αναφέρθηκε στην Ολίμπια Μιλάνο, το Final Four της Euroleague αλλά και τον Τζόρτζιο Αρμάνι που έφυγε από τη ζωή.

Για το τουρνουά Aegean Omiros College Crete IBT: «Ήταν ένα πολύ καλό τουρνουά, συζήτησα και με τους ανθρώπους των άλλων ομάδων ότι ήταν και είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Αυτό το αποδιεκνύει το μέγεθεος των ομάδων που συμμετείχαν. Όλες οι ομάδες πήραν αρκετά δείγματα και όλοι μας θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εικόνες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ακόμα είναι νωρίς, έχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά έτσι είναι ο πρωταθλητισμός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όλες οι ομάδες αρχίζουν τις επίσημες υποχρεώσεις την επόμενη βδομάδα. Την Κυριακή (28/09) έχουμε το Σούπερ Καπ Ιταλίας και την επόμενη ημέρα πηγαίνουμε στο Βελιγράδι για τους δύο αγώνες της Euroleague με Ερυθρό Αστέρα (30/09) και Παρτιζάν (02/10). Είναι μια σεζόν με δύο παραπάνω ομάδες στην Euroleague, με ένα πρόγραμμα χωρίς… ανάσα, γι’ αυτό το σημαντικό φέτος είναι η υγεία των παικτών μας και να έχουμε την ομάδα έτοιμη ώστε να ανταπεξέλθει στους αγώνες μέχρι το τέλος».

Για την απώλεια του Τζόρτζο Αρμάνι: «Ο οργανισμός συνεχίζει κανονικά. Η απώλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι,. Θα κάνουμε τα πάντα από το επόμενο σαββατοκύριακο που αρχίζουμε τους επίσημους αγώνες για να κερδίσουμε το Σούπερ Καπ. Όλη η σεζόν είναι αφιερωμένη στον Τζόρτζο Αρμάνι. Έκανε πολλά πράγματα για το ιταλικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι μόνο για την Αρμάνι Μιλάνο».

Για το αν αποτελεί στόχος το Final-4 της Euroleague: «Πιστεύω ότι καμία ομάδα δε μπορεί να μιλήσει ακόμα για το Final-4. Ο πρώτος στόχος είναι τα play-offs. Μόνο και μόνο η είσοδος εκεί είναι μεγάλη επιτυχία με 20 ομάδες. Με τα μπάτζετ που επενδύονται και τα ρόστερ, οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Ο στόχος, εννοείται, παραμένει να πας στο Final-4. Πρώτα θέλουμε να μπούμε στα play-offs, αλλά γιατί να μην κοιτάξουμε και το Final-4;».

Για το ιταλικό πρωτάθλημα: «Είναι ένας στόχος που κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε τον τίτλο αυτόν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη δυναμικότητας στα πρωταθλήματα. Είμαι στο Μιλάνο για επτά χρόνια. Η δυναμικότητα του πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χωρίς να μειώσω καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα, το ιταλικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ πιο ανταγωνιστικό. Είμαστε 16 ομάδες που επενδύουν πολλά χρήματα. Είμαι σίγουρος ότι αποτελεί ένα από τα τρία πιο σημαντικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Είναι πιο δύσκολο για εμάς μετά από έναν αγώνα της Euroleague να παίξουμε αγώνα στο ιταλικό πρωτάθλημα, είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση. Εκεί υπάρχει η διαφορά, πρέπει να βρούμε ισορροπία ώστε όλες οι ομάδες να έχουν ίδιο στάτους. Ανησυχώ πάρα πολύ για τα πολλά παιχνίδια της σεζόν, κάθε ματς είναι “θάνατος” και με δύο ήττες μπορεί να είσαι ήδη εκτός και να σου αλλάξουν το στάτους. Είμαι και μέλος του Συμβουλίου της Euroleague, ήμουν υπέρ της αύξησης των ομάδων, αλλά όχι του ίδιου format αγώνων. Σίγουρα θα “αντλήσουμε” πολλά από αυτήν τη σεζόν και θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Έχουμε μεγάλα ταξίδια όπως στο Ντουμπάι. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα της ομάδας αυτής, ήμουν υπέρ αυτού του “ανοίγματος” στις χώρες αυτές, πρέπει απλώς να είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε».

Για την τελευταία σεζόν του Μεσίνα και τον διάδοχό του, Ποέτα: «Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαστε ένας οργανισμός που κοιτάζει το μέλλον του. Ο Ποέτα ήταν μέλος της ομάδας. Πέρυσι ήταν πρώτος προπονητής στη Μπρέσα και έπαιξε στους τελικούς του ιταλικού πρωταθλήματος. Έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ η ομάδα του και τώρα επέστρεψε σε εμάς. Το Μιλάνο σαν οργανισμός σκέφτεται το μέλλον του. Ο Ποέτα είναι μέλος της ομάδας και ό,τι γίνει θα γίνει για το καλό της ομάδας. Εμείς σαν Μιλάνο στραφήκαμε περισσότερο σε παίκτες με εμπειρία, με μία “πινελιά” από κάποιους παίκτες όπως οι Έλις και Τοτέ. Θα έχουμε μία ομάδα ανταγωνιστική και πιστεύω ότι θα έρθουν τα ανάλογα αποτελέσματα παίζοντας ένα μπάσκετ που θα αρέσει στους φιλάθλους μας».

Για τις ευχές του στην Εθνική ομάδα μετά την 3η θέση στο Eurobasket: «Θέλω από τη μεριά μου να συγχαρώ την Εθνική ομάδα και την ΕΟΚ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ και τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Μιλάω σαν Έλληνας του εξωτερικού, μας έκαναν υπερήφανους. Μπράβο σε όλους!».