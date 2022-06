Ο Νταρούν Χίλιαρντ αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου.

Επισημοποιήθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας της Μπάγερν με τον Νταρούν Χίλιαρντ. Οι Βαυαροί αποχαιρέτησαν με ανάρτηση τους στα social media τον Αμερικανό swingman, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας στο Μόναχο.

Στο συμβόλαιο του Χίλιαρντ υπήρχε option ανανέωσης, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο παίκτης να απεμπλακεί οριστικά από τη συνεργασία του με τη Μπάγερν.

Ο 29χρονος περιφερειακός μέτρησε 10.7 πόντους, 2.4 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ στη Bundesliga, ενώ στην Euroleague κατέγραψε 13.7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 20 ματς.

🤜🤛 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔, 𝐃𝐀𝐑𝐑𝐔𝐍



D-Hill leaves us after one season. We wish you all the best for your future, @DHilliard6X!#FCBB #Kaderupdate #ThankYouDarrun pic.twitter.com/mYbYblzZ3i