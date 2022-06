Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει το ξεκαθάρισμα στο ρόστερ της, με τον Τζεχάιβ Φλόιντ να αποχωρεί. Αναμένεται να μείνει στην Τουρκία και να μετακομίσει στη Γαλατά του Ανδρέα Πιστιόλη.

Και ο Τζεχάιβ Φλόιντ αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη. Ο Αμερικανός σέντερ είχε ενσωματωθεί στην τουρκική ομάδα στα μέσα της σεζόν, έχοντας κάνει νωρίτερα πέρασμα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Φλόιντ συγκαταλέγεται ανάμεσα στο γενναίο ξεκαθάρισμα που είναι σε εξέλιξη στους πρωταθλητές Τουρκίας, μετά την έλευση του Ιτούδη. Πάντως, ο 24χρονος παίκτης δεν αναμένεται να αποχωρήσει και από την Κωνσταντινούπολη, αφού δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι στόχος της Γαλατασαράι του Ανδρέα Πιστιόλη.

Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır.



Thank you for everything @jehyve_floyd! pic.twitter.com/kFCwcoaqeP