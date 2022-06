Ο General Manager της Αρμάνι, Χρήστος Σταυρόπουλος επιβεβαίωσε πως ο Κάιλ Χάινς θα παραμείνει στο Μιλάνο, ανανεώνοντας τη συνεργασία του με τους πρωταθλητές Ιταλίας.

Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε το double στην Ιταλία αφού έπειτα από την κατάκτηση του Coppa Italia τον περασμένο Φεβρουάριο, πανηγύρισε και το Scudetto με 4-2 νίκες στη σειρά των τελικών της Serie A με τη Βίρτους Μπολόνια.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Σταυρόπουλος αποκάλυψε πως ο Κάιλ Χάινς έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Αρμάνι (σ.σ. δεν αναφέρθηκε στη χρονική διάρκεια), επεκτείνοντας τη συνεργασία του με την ομάδα του Έτορε Μεσίνα.

Ο 35χρονος σέντερ, τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αγωνίζεται στην Αρμάνι την τελευταία διετία, κατακτώντας τον τίτλο του Αμυντικού της Χρονιάς στη φετινή EuroLeague.

Φέτος μέτρησε 8 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ μ.ό. στην EuroLeague που αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εφές.



Armani Exchange Milan GM Christos Stavropoulos officially announced that Kyle Hines has signed a new contract with the team and will stay in Milan next season.