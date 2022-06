Επέστρεψε σπίτι του ο Λάσο: «Τυχερός που η ζωή μου έδωσε μια προειδοποίηση»

Μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Πάμπλο Λάσο έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα για την συμπαράσταση.

Όπως είναι γνωστό ο Ισπανός προπονητής υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου την περασμένη Κυριακή (5/6) αλλά τέλος καλό, όλα καλά!

Την Δευτέρα (6/6) ο Πάμπλο Λάσο βγήκε από την εντατική ωστόσο συνέχισε να νοσηλεύεται σε κλινική της Μαδρίτης.

Μία μέρα αργότερα επέστρεψε σπίτι του και ήταν σε θέση να στείλει το δικό του «ευχαριστήριο» μήνυμα για την συμπαράσταση αναφέροντας: «Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας. Και ευχαριστώ όλη την ιατρική ομάδα στο Hospital Universitario Sanitas La Moraleja.»

Επίσης είπε ότι «τώρα είμαι σπίτι και νιώθω μια χαρά. Ήμουν τυχερός που η ζωή μου έδωσε μια προειδοποίηση. Όπως μου είπε χθες ο γιατρός είμαι καλύτερα από πριν 5 μέρες. Με δύναμη και επιθυμία να επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν.»

Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente.



He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso.



Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días.



Con fuerza y ganas de volver cuanto antes. pic.twitter.com/FYcMRDU8D2