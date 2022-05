Ο μικρός τελικός του Final 4 στο Βελιγράδι και η ήττα από την Μπαρτσελόνα ήταν ενδεχομένως ο τελευταίος ευρωπαϊκός αγώνα του Γιώργου Πρίντεζη που αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού ενώ αποχωρούσε δακρυσμένος στα αποδυτήρια.

Ήταν η βραδιά του. Ο Γιώργος Πρίντεζης αποχώρησε δακρυσμένος από την Stark Arena μετά από την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον μικρό τελικό, την ώρα που οι οπαδοί του Ολυμπιακού φώναζαν ρυθμικά «Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα»!

«Όταν ακούω σύνθημα για εμένα, ντρέπομαι σαν παιδάκι» εξήγησε στη μεικτή ζώνη ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ενώ προηγουμένως ευχαρίστησε άπαντες μιλώντας στον Τζο Αρλάουκας. «Σας αγαπώ πολύ όλους» εξήγησε συγκινημένος μιλώντας στον Τζο Αρλάουκας ο «Πριντ».

Ο έμπειρος φόργουορντ αποχώρησε δακρυσμένος μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Beautiful moment for Georgios Printezis and @olympiacosbc fans at the end of the game!#F4GLORY pic.twitter.com/0AYbypvsBh