Πέσιτς: «Είναι δυνατόν να μην είναι στην καλύτερη πεντάδα ο Μίτσιτς»;

Ο Βασίλιε Μίτσιτς δεν συμπεριλήφθηκε στην All-EuroLeague First Team προκαλώντας την απορία του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες την πρώτη και τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν 2021-22. Στην All-EuroLeague First Team συμπεριλήφθηκαν οι Σάσα Βεζένκοβ, Μάικ Τζέιμς, Νίκολα Μίροτιτς, Σέιν Λάρκιν και Έντι Ταβάρες. Όσον αφορά τη δεύτερη πεντάδα, απαρτίζεται από τους Βλάντιμιρ Λούτσιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Σαβόν Σιλντς, Κώστα Σλούκα και Γιώργο Παπαγιάννη.

Οι παραπάνω επιλογές προκάλεσαν την έκπληξη του Σβέτισλαβ Πέσιτς αφού ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Σερβίας απόρησε με το γεγονός ότι ο Μίτσιτς δεν συμπεριλήφθηκε στην All-EuroLeague First Team! «Ο Μίτσιτς είναι ο καλύτερος σκόρερ στην EuroLeague, μολονότι είναι πλέι μέικερ. Είναι παράξενο... Είναι δυνατόν να μην είναι στην καλύτερη πεντάδα; Τίποτα δεν μπορεί μπορεί να σε εκπλήξει στην EuroLeague» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην Telegraf.

Και πρόσθεσε: «Ο κορυφαίος σκόρερ και περσινός MVP δεν είναι μέσα στους καλύτερους πέντε. Ήταν εκείνος που κράτησε όρθια την Εφές στο ματς με το Μιλάνο, μαζί φυσικά με τη βοήθεια των συμπαικτών του. Είναι απίστευτο ότι δεν είναι MVP. Νόμιζα πως έγινε λάθος! Δεν καταλαβαίνω αυτή την επιλογή, με όλο τον σεβασμό. Πρακτικά, ήταν εκείνος που κουβάλησε την Εφές στο Final 4, ήταν ο καλύτερος δίχως υπερβολή».

