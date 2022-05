Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ συναντήθηκε με τον Κέβιν Ντουράντ, μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Μονακό, και φωτογραφήθηκε μαζί του, κάνοντας και σχετικό ποστάρισμα στο Twitter.

Λίγες ώρες μετά την πρόκριση επί της Μονακό (94-88) στο Game 5 των playoffs, ο γκαρντ-φόργουορντ του Ολυμπιακού συναντήθηκε με τον σούπερ σταρ του NBA, Κέβιν Ντουράντ.

Ο 32χρονος περιφερειακός των Ερυθρολεύκων φωτογραφήθηκε μάλιστα με τον συμπατριώτη του, ο οποίος βρέθηκε στη χώρα μας και παρακολούθησε το Game 5 στο ΣΕΦ, όντας προσωπικός φίλος του Μάικ Τζέιμς της Μονακό.

Ο «Shaq» ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος μετά τη νίκη επί των Μονεγάσκων, σχολιάζοντας παράλληλα καυστικά όσους τον κατέκριναν για μια διαφωνία που είχε σε ένα podcast, αναφορικά με τους ΛεΜπρόν-Ντουράντ. «Κανείς σας δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό που έχω πετύχει! Πάρτε σημειώσεις, από τη... φυλακή μέχρι έναν εκατομμυριούχο. Για εσάς που σχολιάζετε το podcast μου. Ω, ναι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε το ποστάρισμα του ΜακΚίσικ στο Twitter, καθώς και το επίμαχο σημείο του podcast το οποίο πριν τον αγώνα είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο πρόσωπο του:

Can’t none of y’all accomplished what I have. Take notes, from jail to a millionaire. And y’all quoting my podcast. And oh yeah #ahhha https://t.co/mkMYMo9rEb pic.twitter.com/tqCEGpcDmM